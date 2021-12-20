Бухарест, 20 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Одно из крупнейших добывающих предприятий Румынии — Национальная урановая компания (НУК) официально объявило о своем банкротстве. Об этом 20 декабря пишет бухарестская газета Jurnalul.

Archives.gov Добыча урана

«Суд Бухареста открыл общую процедуру и назначил эксперта по вопросам финансовой несостоятельности НУК, — говорится в официальном документе судебного администратора. — Дело будет рассмотрено в процедурном порядке в течение ближайших 10 дней».

Детали процесса держатся в строжайшем секрете. Представители министерства энергетики Румынии — главного держателя акций предприятия — от комментариев отказались.

Напомним, ранее НУК являлась основной структурой по добыче и переработке урановой руды в ЕС, а также единственной страной в Европе, производившей ядерное топливо для электростанций.