Минск, , 20:55 — REGNUM Белорусская экономика в 2022 году прирастёт на 0,5% при высоких рисках, если не произойдёт «серьёзных внутренних сбоев и дальнейшего ужесточения внешнеэкономических условий за восстановлением после рецессии». Об этом говорится в опубликованном 20 декабря сообщении миссии фонда по итогам консультаций с правительством постсоветской республики.

МВФ

Эксперты МВФ отметили, что «активность по-прежнему сдерживается затяжными эффектами COVID-пандемии, ограниченным пространством для стимулов и влиянием внешних санкций». В среднесрочной перспективе ВВП Белоруссии «приблизится к своему потенциальному уровню роста, который оценивается примерно в 1%, что отражает низкие инвестиции и низкую производительность в государственном секторе». Белорусские госпредприятия демонстрируют убыточность, потребляют бюджетные ресурсы и создают фискальные риски, отмечено в документе.

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Официальный Минск испытывает проблемы с привлечением внешнего финансирования, отметили эксперты МВФ. По их мнению, «санкции ограничивают пространство для пролонгации и новых выпусков государственного долга на рынке еврооблигаций». Они рекомендовали Нацбанку «поддерживать гибкость номинального обменного курса, чтобы смягчить внешние шоки, которые поражают экономику, но необходимо избегать беспорядочных корректировок».

«После оттока вкладов в начале пандемии НББ ослабил регулирование ликвидности, но недостаточные буферы делают банки уязвимыми к возобновлению оттока депозитов и могут затруднить удовлетворение растущего спроса на кредиты», — сказано в документе МВФ.

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