Прага, , 20:54 — REGNUM Отношения с Россией нужно перезагрузить, нынешний уровень отношений «очень низкий» и «некомфортный», передаёт 20 декабря Чешское ТВ.

Чехия

Как заявили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, отношения Праги и Москвы «находятся на очень низком уровне». Он на своём посту намерен заняться из улучшением, ведь теперешняя ситуация «очень некомфортная»: контактов мало.

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Напомним, одним из наиболее резких антироссийских шагов со стороны Чехии за последние годы стал скандал с высылкой из России 18 дипломатов весной этого года, обвинённых во взрыве на складе боеприпасов 2014 года.

Обвинения Праги ничем не обоснованы: Москва приняла ответные меры.

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