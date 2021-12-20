Скопье, , 20:59 — REGNUM Министры иностранных дел Венгрии и Северной Македонии Петер Сийярто и Буяр Османи 20 декабря провели встречу в Скопье.

Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики выступили против затягивания переговоров между Северной Македонией и Евросоюзом и призвали Болгарию снять вето.

Петер Сийярто «Мы были недовольны, можно даже сказать разочарованы, решением по вопросам расширения, принятым в Брюсселе. Буяр был прав, … мы все эти решения считаем неверными. Мы хотим попросить наших болгарских коллег позволить начать переговоры и решать открытые вопросы в ходе переговоров».

Венгерский дипломат подчеркнул, что откладывание начала переговоров влечет за собой крах доверия к ЕС.

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