Скопье, 20 декабря 2021, 20:59 — REGNUM Министры иностранных дел Венгрии и Северной Македонии Петер Сийярто и Буяр Османи 20 декабря провели встречу в Скопье.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики выступили против затягивания переговоров между Северной Македонией и Евросоюзом и призвали Болгарию снять вето.
Венгерский дипломат подчеркнул, что откладывание начала переговоров влечет за собой крах доверия к ЕС.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Болгарии Радев: Северная Македония должна поменять Конституцию