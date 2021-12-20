Минск, , 20:48 — REGNUM По итогам января — ноября белорусскими организациями построено 43,7 тыс новых квартир. При этом введено в эксплуатацию 3,7576 млн квадратных метров общей площади жилья, сообщил 20 декабря Национальный статистический комитет Белоруссии.

Жильё Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 533 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,8% от общего объема введенного жилья», — сказано в официальной публикации.

Белстат отметил также: «Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 139,9 тыс. квадратных метров».

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