Оренбург, 20 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Оренбурге двое угонщиков автомобилей предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным полиции, эти граждане похитили две отечественных машины и шесть иномарок. Из них три автомобиля полицейские обнаружили и вернули законным владельцам.

У задержанных изъяли подавитель радиосигнала, рации, сканирующие устройства, брелоки, электронные блоки управления и приспособления для взлома автомашин. Также у них обнаружили поддельные госномера. Уголовное дело уже передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.