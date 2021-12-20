Лондон, 20 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки выявлено свыше 91,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 20 декабря официальный сайт правительства страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Отмечено, что в такие высокие показатели держатся в Британии уже несколько дней — с 17 по 19 декабря суточный прирост новых заражений колебался в пределах 83 — 93 тыс.

При этом уровень смертности не растёт, в частности, за последние 24 часа в стране умерли 44 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Британии полностью вакцинированы 80% взрослого населения