Лос-Анджелес, США, , 20:41 — REGNUM Из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» убрали сцену с участием актрисы Александры Рэйб, сыгравшей дочь Тони Старка. Об этом сообщила сама артистка в личном Instagram-аккаунте 20 декабря.

Человек-паук Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США

https://www.instagram.com/reel/CXrPHlHJl2V/

Рэйб опубликовала фотографии с актёрами Томом Холландом и Зендеей с премьеры картины. «Мне очень понравился этот фильм, хоть моя роль и была вырезана», — подписала она пост.

ИА REGNUM напоминает, что Александра Рэйб появилась в роли дочери Тони Старка (Роберт Дауни-младший) в картине «Мстители: Финал». Премьера фильма состоялась в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Звёзды «Человека-паука» представили своих героев учениками Хогвартса