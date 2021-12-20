София, , 20:38 — REGNUM Представители ремонтных служб энергетических компаний Болгарии полностью восстановили подачу электричества и газа в шести регионах страны, пострадавших на прошлой неделе от сильнейших снегопадов и ураганного ветра. Об этом 20 декабря пишет софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, в данный момент все системы энергоснабжения работают в штатном режиме. «Повреждения устранены, потребители получают свет и газ в полном объеме», — говорится в заявлении минэнерго Болгарии.

Напомним, в результате стихии, обрушившейся на Софийскую, Благоевградскую, Кюстендилскую, Смолянскую и Кырджалийскую области Болгарии, без света и тепла остались более 200 тысяч человек. Были зафиксированы многочисленные разрывы ЛЭП и повреждения газопровода. На ликвидацию последствий аварий болгарское правительство выделило около $100 тысяч.