Москва, 20 декабря 2021, 20:34 — REGNUM На сегодняшний день расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС. Более того, само НАТО, расширяя свои границы, ставит под угрозу свои же страны, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Российской газете».
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Отметив, что линия соприкосновения России с альянсом удлиняется, российский дипломат напомнил: во времена СССР с НАТО было соприкосновение лишь по границам Турции и Норвегии.
Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил не так давно, что ядерное оружие может быть размещено в странах Восточной Европы, а это является серьёзным вызовом «самим основам европейской безопасности».
Замглавы МИД РФ напомнил, что когда-то один из самых спокойных регионов — Балтийский — теперь «превращается в район военного соперничества, совершенно не нужного никому, в том числе и России». Сейчас НАТО из-за своего же расширения «озабочен Сувалкским коридором — районом Литвы на границе с Польшей шириной 65 км, зажатый с двух сторон Калининградской областью РФ и Беларусью», отмечает дипломат.
Российский дипломат высказал мнение, что НАТО расширяет зоны своего влияния, чтобы продемонстрировать «свою востребованность». Однако при этом затрагиваются «уже фундаментальные интересы безопасности».
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