Москва, 20 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС. Более того, само НАТО, расширяя свои границы, ставит под угрозу свои же страны, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Российской газете».

Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО

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Отметив, что линия соприкосновения России с альянсом удлиняется, российский дипломат напомнил: во времена СССР с НАТО было соприкосновение лишь по границам Турции и Норвегии.

«Кто создал эту линию соприкосновения, а теперь говорит, что НАТО волнует активность России? И что, мы теперь должны втянуть живот? Убрать наши силы в район Урала? Поэтому наша позиция обоснована и опирается на новую реальность».
Грушко

Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил не так давно, что ядерное оружие может быть размещено в странах Восточной Европы, а это является серьёзным вызовом «самим основам европейской безопасности».

«Раньше НАТО играло выражениями вроде «временное развёртывание». Сейчас это у них называется «устойчивым ротационным присутствием». А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность».
Грушко

Замглавы МИД РФ напомнил, что когда-то один из самых спокойных регионов — Балтийский — теперь «превращается в район военного соперничества, совершенно не нужного никому, в том числе и России». Сейчас НАТО из-за своего же расширения «озабочен Сувалкским коридором — районом Литвы на границе с Польшей шириной 65 км, зажатый с двух сторон Калининградской областью РФ и Беларусью», отмечает дипломат.

«Он соединяет входящие в альянс страны Балтии с партнёрами по НАТО, и там опасаются, что в случае конфликта он может быть перерезан. Получилось, что расширение ухудшило безопасность самого НАТО. Останься альянс в границах, которые были обещаны западными партнёрами [последнему генсеку ЦК КПСС] Михаилу Горбачёву, то от кого было бы защищаться?»
Грушко

Российский дипломат высказал мнение, что НАТО расширяет зоны своего влияния, чтобы продемонстрировать «свою востребованность». Однако при этом затрагиваются «уже фундаментальные интересы безопасности».

«И когда мы говорим с западными партнёрами, а они начинают причитать про военное строительство на границе России и Украины, мы отвечаем: «Вы посмотрите на карту».
Грушко