Москва, 20 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС. Более того, само НАТО, расширяя свои границы, ставит под угрозу свои же страны, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Российской газете».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Отметив, что линия соприкосновения России с альянсом удлиняется, российский дипломат напомнил: во времена СССР с НАТО было соприкосновение лишь по границам Турции и Норвегии.

Грушко «Кто создал эту линию соприкосновения, а теперь говорит, что НАТО волнует активность России? И что, мы теперь должны втянуть живот? Убрать наши силы в район Урала? Поэтому наша позиция обоснована и опирается на новую реальность».

Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил не так давно, что ядерное оружие может быть размещено в странах Восточной Европы, а это является серьёзным вызовом «самим основам европейской безопасности».

«временное развёртывание». Сейчас это у них называется «устойчивым ротационным присутствием» . А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность». Грушко «Раньше НАТО играло выражениями вродеСейчас это у них называется. А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность».

Замглавы МИД РФ напомнил, что когда-то один из самых спокойных регионов — Балтийский — теперь «превращается в район военного соперничества, совершенно не нужного никому, в том числе и России». Сейчас НАТО из-за своего же расширения «озабочен Сувалкским коридором — районом Литвы на границе с Польшей шириной 65 км, зажатый с двух сторон Калининградской областью РФ и Беларусью», отмечает дипломат.

Михаилу Горбачёву, то от кого было бы защищаться?» Грушко «Он соединяет входящие в альянс страны Балтии с партнёрами по НАТО, и там опасаются, что в случае конфликта он может быть перерезан. Получилось, что расширение ухудшило безопасность самого НАТО. Останься альянс в границах, которые были обещаны западными партнёрами [последнему генсеку ЦК КПСС], то от кого было бы защищаться?»

Российский дипломат высказал мнение, что НАТО расширяет зоны своего влияния, чтобы продемонстрировать «свою востребованность». Однако при этом затрагиваются «уже фундаментальные интересы безопасности».