Антананариву, , 20:32 — REGNUM В результате кораблекрушения, произошедшего у побережья Мадагаскара, погибло не менее 17 человек, сообщает 20 декабря агентство Франс Пресс со ссылкой на местное управление морских и речных портов (APMF).

Кораблекрушение. Иван Айвазовский. 1876 г

Кроме того, порядка 60 человек остаются в списках пропавших без вести.

Представители APMF уточняют, что крушение потерпело деревянное судно, не имевшее лицензии на перевозку людей.

На данный момент известно, что утром 20 декабря вышел из строя двигатель судна, после чего оно легло в дрейф, а затем врезалось в риф.

«На его борту находились 130 пассажиров, 45 из которых удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается», — заявил глава APMF Жан Эдмон Рандрианантенайна.

По его словам, в спасательной операции задействованы подразделения жандармов, военные моряки, а также добровольцы из местных жителей.

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