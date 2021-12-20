Пекин, , 20:31 — REGNUM Китайские СМИ уделяют серьезное внимание развитию ситуации в Афганистане, обращая внимание на состоявшееся в Исламабаде 17-е специальное совещание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС), участники которой уделили первостепенное внимание проблемам восстановления страны и налаживания мирной жизни. Об этом, в частности, 20 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что было принято решение об оказании Афганистану гуманитарной помощи, для чего создается гуманитарный трастовый фонд.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

На специальной пресс-конференции по итогам совещания глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши указал на готовность международного сообщества принять срочные меры для помощи народу Афганистана, включая развертывание противоэпидемической работы, а также решение проблемы катастрофической нехватки продовольствия.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрагим Таха объявил о ряде первоочередных мер, включая установление сотрудничества с Исламским банком развития (ИБР). До этого премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество помочь Афганистану, чтобы избежать потока беженцев из этой страны.