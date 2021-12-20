Москва, , 20:33 — REGNUM Пока рано говорить о перспективах улучшения отношений между Арменией и Турцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Только время в состоянии показать, насколько реально улучшение армяно-турецких отношений, считает эксперт. Пока имеют место только лишь заявления сторон. Эксперт напомнил, что в 2008—2010 годах между Арменией и Турцией произошёл краткий период сближения, получивший название «футбольная дипломатия». И тогда очень многие были уверены в том, что начавшиеся армяно-турецкие переговоры непременно приведут к неминуемому и быстрому успеху.

Александр Крылов «Кавказ приучает к тому, что не надо спешить с выводами. И декларации не обязательно осуществляются на практике. Но это, конечно, не значит, что успешного результата не будет никогда. Вполне возможно, что после прошедшей войны ситуация изменилась. Конечно, у армянской стороны сейчас могут быть гораздо более умеренные требования к Турции по сравнению с тем, что было до войны. Понятно, что поднимать сейчас тему геноцида 1915 года для Армении не очень реально».

Однако, как отметил эксперт, армянская оппозиция вполне может обвинить нынешнее правительство в больших уступках Турции и, фактически, в предательстве национальных интересов.

Напомним, что начавшаяся в 2008 году так называемая «футбольная дипломатия» между Арменией и Турцией привела спустя два года к подписанию в Цюрихе протоколов. «Об установлении дипотношений» и «О развитии двусторонних отношений». Однако в 2015 году ратификация этих договоров была сорвана.

В декабре 2021 года Турция и Армения объявили о назначении спецпредставителей для проведения двухсторонних переговоров между странами.