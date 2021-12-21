Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, ужесточающий наказание для злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), сообщает ИА REGNUM.

На скорости (сс) Alessio Lin

Вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившихся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Поправки предполагают штрафы до 300 тыс. рублей.

В качестве максимального наказания предполагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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