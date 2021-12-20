Сантьяго, , 20:36 — REGNUM Фондовая биржа Сантьяго начала новую неделю с резкого падения после избрания Габриэля Борика президентом Чили на втором туре выборов, который состоялся 19 декабря. Об этом сообщает информационное агентство infobae.

Сантьяго Martín Andrés Comisso

Национальная валюта Чили обесценилась до критического значения в 872,61 песо за доллар США. Такую реакцию эксперты объясняют программой Борика, планирующего увеличить налоговые сборы, социальные выплаты, а также провести реформу пенсионной системы.

Группа инвестиционных исследований BCA Research сообщила об увеличении спроса на чилийские активы после стабилизации ситуации. «Как только политическая нестабильность будет ограничена, а Конгресс отвергнет крайнюю политику, возможности покупки в Чили будут восстановлены», — считают специалисты.

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