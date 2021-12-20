Сантьяго, 20 декабря, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Фондовая биржа Сантьяго начала новую неделю с резкого падения после избрания Габриэля Борича президентом Чили на втором туре выборов, который состоялся 19 декабря. Об этом сообщает информационное агентство infobae.

Martín Andrés Comisso Сантьяго

Национальная валюта Чили обесценилась до критического значения в 872,61 песо за доллар США. Такую реакцию эксперты объясняют программой Борича, планирующего увеличить налоговые сборы, социальные выплаты, а также провести реформу пенсионной системы.

Группа инвестиционных исследований BCA Research сообщила об увеличении спроса на чилийские активы после стабилизации ситуации. «Как только политическая нестабильность будет ограничена, а Конгресс отвергнет крайнюю политику, возможности покупки в Чили будут восстановлены», — считают специалисты.