Фондовая биржа Сантьяго отреагировала на избрание Борича резким падением
Сантьяго, 20 декабря, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Фондовая биржа Сантьяго начала новую неделю с резкого падения после избрания Габриэля Борича президентом Чили на втором туре выборов, который состоялся 19 декабря. Об этом сообщает информационное агентство infobae.
Национальная валюта Чили обесценилась до критического значения в 872,61 песо за доллар США. Такую реакцию эксперты объясняют программой Борича, планирующего увеличить налоговые сборы, социальные выплаты, а также провести реформу пенсионной системы.
Группа инвестиционных исследований BCA Research сообщила об увеличении спроса на чилийские активы после стабилизации ситуации. «Как только политическая нестабильность будет ограничена, а Конгресс отвергнет крайнюю политику, возможности покупки в Чили будут восстановлены», — считают специалисты.