Москва, 20 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос подписчика о её реакции на недавнее интервью коллеги Виктории Бони. Бородина опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 20 декабря.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

По словам телеведущей, она ни раз «отмазывала перед продюсерами» бывших участников телепроекта «Дом-2», в том числе и Боню. Бородина предложила всем этим людям «жить своей «богатой» жизнью» и не упоминать её имя в интервью.

Бородина также отметила, что Боня не помнит причину возникновения их конфликта. «Видно, 5G повлияло. А я помню — его (конфликта — ИА REGNUM) нет. Он высосан из пальца», — утверждает телеведущая.

Ранее Виктория Боня дала интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить». Она подтвердила, что однажды на телепроекте «Дом-2» обвинила Ксению Бородину в том, что та употребляет наркотические вещества и приходит на съёмки в «невменяемом» состоянии.