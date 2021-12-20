Москва, 20 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В России за январь-октябрь 2021 года произведено 291,98 тонны золота, что на 3 тонны, или на 1,04% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба Минфина.

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Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране выросло до 249,98 тонны с 247,92 тонны годом ранее, производство попутного золота снизилось до 14,14 тонны с 14,3 тонны, а вторичного золота — увеличилось до 27,86 тонны с 26,76 тонны.

Производство серебра в России за десять месяцев снизилось на 12,32 тонны, или на 1,55% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 783,79 тонны.

При этом производство добычного серебра снизилось до 353 тонн с 363,68 тонны годом ранее, производство попутного серебра сократилось до 241,42 тонны с 271,53 тонны, а производство вторичного серебра выросло до 189,37 тонны со 160,9 тонны.