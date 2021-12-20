Токио, 20 декабря 2021, 20:20 — REGNUM Сейсмические колебания магнитудой 5 произошли на севере Японии, сообщает 20 декабря Геологическая служба США.
Уточняется, что эпицентр землетрясения был расположен на территории префектуры Хоккайдо.
Эпицентр подземных толчков располагался на 93,9 км юго-восточнее города Саппоро, в котором проживает 1,8 млн человек.
Очаг сейсмических колебаний находился на глубине 48,4 км.
Данных о пострадавших или разрушениях от землетрясения пока нет.
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