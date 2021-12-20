Токио, 20 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сейсмические колебания магнитудой 5 произошли на севере Японии, сообщает 20 декабря Геологическая служба США.

Dang Son Япония

Уточняется, что эпицентр землетрясения был расположен на территории префектуры Хоккайдо.

Эпицентр подземных толчков располагался на 93,9 км юго-восточнее города Саппоро, в котором проживает 1,8 млн человек.

Очаг сейсмических колебаний находился на глубине 48,4 км.

Данных о пострадавших или разрушениях от землетрясения пока нет.