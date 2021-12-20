Москва, , 20:19 — REGNUM Ввести для российских футболистов штрафы за плохую игру в команде Российской премьер-лиги (РПЛ) за национальную сборную предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Вынос футбольных ворот на поле «Зенит-Арены» Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Парламентарий в своем письме главе Минспорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову предложит ввести штрафы со спортсменов за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы, поступившие от фанатов.

Штрафовать предлагается в рамках контракта, заключенного с клубом.

Ранее Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения матчей для болельщиков.

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