Тирана, 20 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2506 человек выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране шесть пациентов с COVID-19, выздоровел ещё 171. Об этом сообщило вечером 20 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Timuspics Влёра, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 205 897 случаев заражения коронавирусом, 197 547 человек излечились, скончались 3172 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5178, из них около половины — 2451 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 171 пациент.