Бухарест, 20 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Тысячи пассажиров скопились на терминалах одного из центральных железнодорожных вокзалов Бухареста — «Северном» (Gara de Nord) в надежде получить хоть какую-нибудь информацию о движении своих поездов из-за транспортного коллапса, вызванного акцией протеста железнодорожников. Об этом 20 декабря сообщает румынский телеканал Digi24.

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По словам очевидцев, люди штурмуют кассы и информационные бюро, однако указанные структуры соответствующими данными не располагают. На некоторых направлениях отправка составов задержалась на пять часов, ряд поездов по назначению не прибыл. Сложившаяся ситуация вызвана масштабной стихийной забастовкой сотрудников «Железных дорог Румынии» (CFR), требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Как отметил на экстренной пресс-конференции в Бухаресте директор CFR Ион Симу, на данный момент блокировано движение 109 составов, не работают 54 станции на основных магистральных направлениях.

Симу «Я призываю всех коллег вернуться на рабочие места, поскольку вы осуществляете не забастовку, а незаконный протест, за которым последует наказание».

Напомним, акция сотрудников CFR началась со спонтанной забастовки работников вагонных депо Бухареста, Брашова, Арадя и других крупных городов. К протестным манифестациям присоединились машинисты электровозов и тепловозов, а также путеобходчики в десятках регионов страны.