Курган, 20 декабря, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 169 новых случаев заражения коронавирусом, из них 84 зарегистрировано в Кургане. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 172 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 20 декабря подтвердили 48 960 случаев заражения коронавирусом, вылечились 41 099 курганцев, скончались 964 человека (четверо за последние сутки).