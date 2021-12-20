Москва, 20 декабря, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Считать ультимативным требование Россией гарантий непродвижения НАТО на восток неверно. Просто прошло время более деликатного разговора с НАТО, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Российской газете».

Nato.int Александр Грушко

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Отвечая на вопрос о том, не слишком ли ультимативен характер российского заявления в адрес натовцев, Грушко сказал:

«Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — они прошли».

Российский дипломат пояснил, что настала пора «принципиального разговора глаза в глаза». НАТО планирует расширение, при этом пытаясь запретить России протестовать против этого: ссылка идёт на Вашингтонский договор, где прописана «процедура приближения НАТО». Альянс утверждает, ссылаясь на этот договор, что каждое государство имеет право свободно «выбирать способы обеспечения своей безопасности», включая участие в военных союзах.

Грушко пояснил, что ведь есть и вторая часть договора, где говорится, что страны, решаясь на соответствующий выбор, должны «учитывать интересы безопасности других». Он добавил, что подобных разговоров НАТО себе не могло позволить с СССР. Напротив, мнение Москвы было очень важным, например при решении объединения Германии.

Грушко «Тогда и была выработана формула, что альянс не только не станет продвигаться на восток, но и не будет размещать войска на территории бывшей ГДР, а по любой международной активности российская сторона будет информирована. А также была установлена предельная численность личного состава, и бундесвер подлежал сокращению».

Возвращаясь к сегодняшнему дню, дипломат отметил, что НАТО требует от России отвести войска от границы Украины, «которые находятся за тысячу километров от рубежей НАТО». В этом случае «почему Россия не может потребовать отвода войск и вооружений альянса от своих рубежей?»