Нижний Новгород, , 20:01 — REGNUM В Нижегородской области для беременных женщин период самоизоляции продлён до 31 января 2022 года. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Беременная женщина возле окна Unsplash

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Кроме того, до указанной даты сохраняется рекомендация для работодателей о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы.

Как сообщало ИА REGNUM новогодние детские спектакли в Нижегородской области будут проводиться без антрактов, продолжительность ёлок не должна превышать 1,5 часа. При этом заполняемость залов при проведении концертов, спектаклей и представлений для несовершеннолетних в период с 20 декабря по 8 января не должна превышать 70% от общего числа зрительских мест.

Кафе и рестораны, которые не проверяют у посетителей медицинские сертификаты о вакцинации, с 31 декабря по 8 января в период с 22:00 до 6:00 мск смогут работать только навынос.

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