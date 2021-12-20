Рига, , 19:59 — REGNUM Спешить с прокладкой первых в столице Латвии велополос на улице Чака не следовало, теперь становится все очевиднее ошибочность решения. С такой оценкой заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис выступил в интервью агентству LETA.

Велосипед на велодорожке Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, ошибкой было то, что в момент введения велополос на улице только что завершились масштабные строительные работы, в течение которых горожане и гости столицы привыкли ездить по двум полосам — одной туда и одной обратно.

Это был хороший момент, чтобы посмотреть, может ли эта улица оставаться такой же. Однако выяснилось, что общественный транспорт запаздывает, и такое решение не упрощает, а усложняет дорожную ситуацию, признал зампредседателя гордумы.

«Улица Чака была экспериментом. Глядя сегодняшними глазами, я признаю, что не нужно было спешить», — отметил Кирсис.

По словам Кирсиса, людям нравятся постепенные изменения, а не так, чтобы проснуться в один прекрасный день и увидеть, что все перевернуто с ног на голову: «Люди согласны, что использование транспорта должно быть более дружественным для окружающей среды, но это должно происходить постепенно».

Он также признал необходимо учитывать климатический пояс, в котором находится Латвия.

«Какие бы у нас ни были велоактивисты, зимой на велосипедах ездят только самые стойкие. На общественном транспорте можно ездить круглый год», — сказал один из руководителей столичного парламента.