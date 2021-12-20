Москва, , 19:58 — REGNUM Разработчик Александр Спирин создал нейросеть для обработки фотографий в стилистике мультсериала «Аркейн». Об этом 20 декабря пишет портал SRSLY.

«Аркейн» Скриншот с YouTube

Приложение Спирина называется ArcaneGAN. Любой человек может загрузить в него фото — нейросеть с помощью алгоритмов редактирует изображение под стилистику мультсериала. Данный процесс может занять до десяти минут.

https://twitter.com/devdef/status/1470824816454385664

ИА REGNUM напоминает, что премьера мультсериала «Аркейн» состоялась в ноябре 2021 года. Действие шоу происходит в вымышленных городах вселенной игры League of Legends.

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