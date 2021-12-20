Москва, , 19:57 — REGNUM Законопроект о возможности платить налог для самозанятых граждан стран ЕАЭС правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проектом федерального закона предусматривается установление дополнительной возможности направления заявления гражданами Российской Федерации и гражданами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика налога для самозанятых.

Реализация дополнительного механизма постановки на учет в налоговом органе граждан Российской Федерации и граждан государств-членов Евразийского экономического союза позволит увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в правовом поле, а соответственно и поступления от них доходов в бюджеты субъектов РФ, отмечают в правительстве РФ.

Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

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