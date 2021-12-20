Салехард, 20 декабря, 2021, 19:56 — ИА Регнум. На Ямале негосударственный пенсионный фонд незаконно получил 207 тыс. пенсионных накоплений гражданки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Логотип Пенсионного фонда РФ

Установлено, что в 2019 году АО «НПФ Будущее» заключил с жительницей Ямала договор об обязательном пенсионном страховании. При этом женщина заявления в НПФ не подавала и на заключение договора не соглашалась. Тем временем в НПФ «Будущее» из Пенсионного фонда России в поступили 207 тыс рублей из накоплений гражданки.

После обращения гражданки в прокуратуру, надзорное ведомство обратилось в суд с иском, чтобы договор между женщиной и негосударственным пенсионным фондом признали недействительным. Суд удовлетворил иск. В ПФР вернулись деньги гражданки плюс 44 тыс. рублей в счёт процентов за неправомерное их пользование.