Ижевск, 20 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ижевска избра меру пресечения в виде ареста в отношении 44-летнего жителя Удмуртии, который обвиняется по делу о покушении на убийство врача. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии.

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Мужчина заключен под стражу на два месяца — до 18 февраля 2022 года.

При избрании меры пресечения суд учел личность мужчины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотреблял спиртными напитками, а также отрицательно характеризовался по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 18 декабря мужчина обратился за медицинской помощью в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у его 12-летнего сына. Мужчине не понравился порядок сдачи анализов, и он дал указание подростку ударить врача ножом. Ребенок нанес медику три удара в спину и живот.