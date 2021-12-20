Тамбов, 20 декабря, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Тамбовские аграрии за 11 месяцев 2021 года отправили на экспорт продукты перемола на $1,7 млн, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Это в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, за январь-ноябрь 2021 года экспорт продуктов перемола составил в денежном выражении $1,7 млн. Основная доля в этой категории поставленных за пределы страны товаров приходится на пшеничную муку. Ее экспорт превысил $1,1 млн. Основные покупатели тамбовской муки — Киргизия, Таджикистан, Белоруссия.

«Мукомольные предприятия Тамбовщины продолжают работу по налаживанию партнерских отношений с потенциальными импортерами для дальнейшего увеличения объема экспорта производимой продукции», — отметил исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

В Тамбовской области функционируют десять крупных и средних мукомольных предприятий общей мощностью более 2400 тонн переработки зерна в сутки. Регион является одним лидеров по производству муки в Центральном федеральном округе. Тамбовская мука идет на изготовление хлебобулочных, макаронных, пельменных изделий и реализуется по всей России.

Регион экспортирует продукты перемола в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Тамбовской области нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».