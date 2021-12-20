Волгодонск, Ростовская область, 20 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Ростовской области начата проверку после нападения собаки на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Предположительно, инцидент произошёл 20 декабря в Волгодонске. На одной из улиц на 11-летнего мальчика по пути в школу напала собака. Животное покусало ребёнка.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.