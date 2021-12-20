20 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 20:40 — REGNUM Известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы можете наблюдать, как СМИ и Демпратия с помощью пропаганды пытаются превратить 6 января в какое-то событие… чтобы использовать его против консерваторов, против Дональда Трампа, против любого, кто с ними не согласен. Они взяли этот способ прямо из старой советской книги», — сказал Левин.

Штурм Капитолия США (сс) Tyler Merbler

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Беспорядки 6 января были подстроены Демпартией. Они прекрасно знали о возможности насилия и ничего не предприняли. Единственным погибшим был сторонник Трампа. 6 января было естественной реакцией на очень неестественные выборы», — пишет i'mad.plorable.

«Легко обвинять кого-то другого в своих собственных действиях… сторонники Трампа действовали в тот день из ярости. Они думали, что всё будет хорошо, а им грозят годы тюрьмы. Почему, когда республиканцы совершают глупые преступления, всегда виноват кто-то другой…» — спрашивает presidentbiden2you.

«Ну же, будьте серьезнее. Не нужен Марк Левин, чтобы сказать нам то, что совершенно очевидно. Демократы до сих пор муссируют 6 января с целью продвижения своих собственных интересов. Не интересы американского народа, а интересы политиков-демократов», — подчеркивает Solace7.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они в отчаянии. Это всё, что у них есть», — отвечает Bojo.

«6 января не было ничего революционного или удивительного. Разбили несколько окон, я думаю. Кто-то положил ноги на стол. Это было похоже на преступление без жертв», — размышляет auschwitzpoolguard.

«Я не понимаю, что такого в 6 января. В любом другом либеральном штате это называлось бы понедельником», — отвечает liberalssuckshit, имея в виду погромы, которые устраивали протестующие за права афроамериканцев.

«Если я правильно помню, заголовки в тот день должны были выглядеть позорно для демократов: некоторые штаты планировали отказаться от сертификации результатов выборов, утверждая о массовых фальсификациях. Что может быть лучше для отвлечения внимания от такой истории, чем хорошая история о «восстании»!!! Для демократов, со всеми их связями в высших и низших кругах, я не вижу никаких проблем с планированием и проведением публичных беспорядков в Капитолии, воспользовавшись митингом Трампа и завлекая сторонников Трампа последовать за ними», — подозревает jonny.d.

«Левин очень хорошо подметил, и, как Сталин и другие, возможно, демократы используют это расследование, чтобы начать настоящую революцию. Демократы вышли из-под контроля. Они пытаются сделать так, чтобы Трамп не смог снова баллотироваться в президенты. У них нет ни малейшего уважения к стране», — негодует galactic_advisory.

Революция

«Пропаганда в этой стране вышла из-под контроля. Злоупотребление свободной прессой — самый опасный враг для этой страны. Всё теперь разделено по партийному признаку, и язык между левой и правой политикой вызывает серьезные проблемы. Я слежу за либеральными новостями, и отсутствие понимания правой точки зрения просто ужасает. Они больше не понимают ни одного слова, которое мы говорим», — объясняет usmclincoln.

«У демонстрации 6 января был конкретный вопрос, который демонстранты хотели, чтобы власти расследовали, а именно: отражают ли результаты выборов настоящие свободные и честные выборы без жульничества. То, как была организована демонстрация, не имело значения, поскольку до и после митингов 6 января прошло несколько сотен демонстраций, в результате которых пострадало государственное имущество и погибло больше людей, а Конгресс не потребовал расследования. Темой расследования должно быть то, почему произошла демонстрация 6 января», — предлагает Loh3333.

«Как бывший демократ, я могу сказать, что сегодняшняя партия может победить только путем создания расового нагнетания. Нет видения, нет ничего. Люди на это ведутся», — комментирует prison.

«Люди? Голосуют боты и пересекающие границу иммигранты, которым вручили право голоса без американского образования», — отвечает johnnynine.

«Они жульничают всеми мыслимыми способами…» — соглашается chaz9876.

Напомним, что палата представителей США проголосовала за привлечение экс-главы аппарата Белого дома при администрации президента Дональда Трампа Марка Медоуза к ответственности за отказ сотрудничать со спецкомитетом, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января.

Марк Медоуз Gage Skidmore

Медоуз отказался сотрудничать со спецкомитетом, сочтя незаконным раскрытие информации, непосредственно касающейся работы администрации Белого дома во главе с Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.