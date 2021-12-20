Москва, 20 декабря, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование регулирования корпоративных и земельно-имущественных отношений, возникающих при ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Грядка

Исключаются требования о необходимости согласия всех собственников садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при принятии общим собранием членов товарищества решения о безвозмездной передаче недвижимого имущества общего пользования, расположенного в границах такой территории, принадлежащего товариществу на праве собственности, в общую долевую собственность собственников садовых или огородных земельных участков, сохранив общие требования к принятию такого решения.

Предполагается исключение необходимости образования садовых и огородных земельных участков из земельных участков, находящихся в частной собственности, на основании документации по планировке территории с целью снижения затрат садоводческих и огороднических некоммерческих организаций, а также их членов.

Прописывается исключение требования о разработке проекта планировки территории для садоводческих товариществ с целью снижения затрат садоводческих и огороднических некоммерческих организаций, а также их членов (необходимость разработки проекта планировки территории будет определяться общим собранием членов товарищества).

Кроме того, предлагается установить, что правила расчета взносов должны быть приведены в виде формулы и (или) текстового описания, что обеспечит более простое восприятие этих правил, повысит гарантии прав граждан при возможном оспаривании в суде решений общего собрания об установлении размера взносов.

Законопроектом предусматривается возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе с использованием портала «Госуслуги» при принятии решений общим собранием членов товарищества. Одновременно обеспечения кворума общего собрания членов товарищества законопроектом также предусматривается возможность проведения очного голосования в форме совместного дистанционного участия.

Также законопроектом уточняются требования к количеству членов правления товарищества; расширяется перечень вопросов, рассматриваемых общим собранием членов товарищества; предусматривается необходимость уведомления участников общего собрания о способе ознакомления с проектами документов.

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