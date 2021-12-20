Болгария не исключила размещения у себя новых сил НАТО
София, 20 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Официальная София рассматривает возможность размещения на территории Болгарии дополнительного международного контингента НАТО. Об этом заявил министр обороны нового болгарского правительства Стефан Янев, пишет 20 декабря софийская газета «Сега».
По словам министра, в настоящее время Болгария готова к «более широкому взаимодействию» со своими партнерами по западному военному блоку. Таким образом, Янев ответил на предложение командующего силами НАТО в Европе американского генерала Тодда Уолтерса установить полное военное присутствие альянса в Болгарии и Румынии.
Напомним, до недавнего времени Янев занимал пост премьер-министра служебного правительства Болгарии. Ранее он дал свое принципиальное согласие на переброску из Греции в Румынию через болгарскую территорию элитных подразделений ВВС США.
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