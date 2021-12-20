София, 20 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Официальная София рассматривает возможность размещения на территории Болгарии дополнительного международного контингента НАТО. Об этом заявил министр обороны нового болгарского правительства Стефан Янев, пишет 20 декабря софийская газета «Сега».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам министра, в настоящее время Болгария готова к «более широкому взаимодействию» со своими партнерами по западному военному блоку. Таким образом, Янев ответил на предложение командующего силами НАТО в Европе американского генерала Тодда Уолтерса установить полное военное присутствие альянса в Болгарии и Румынии.

Янев «Это вариант, который может произойти, а, может быть, и нет. На данном этапе слишком рано говорить категорично».

Напомним, до недавнего времени Янев занимал пост премьер-министра служебного правительства Болгарии. Ранее он дал свое принципиальное согласие на переброску из Греции в Румынию через болгарскую территорию элитных подразделений ВВС США.

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