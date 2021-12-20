Лейпциг, Германия, , 19:47 — REGNUM 19-летний центральный нападающий «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Нидерландов U21 по футболу Брайан Броббей может вернуться в «Аякс» на правах аренды. Амстердамский клуб будет платить футболисту 100% заработной платы. Об этом 20 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Брайан Броббей покинул «Аякс» 1 июля 2021 года и перешел в «Ред Булл Лейпциг» на правах свободного агента. Текущее соглашение нидерландского нападающего с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает Броббея в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Брайан Броббей принял участие в девяти турах немецкой Бундеслиги, в которых отметился двумя результативными передачами. В Лиге чемпионов УЕФА 2021/22 футболист вышел на поле четыре раза.