Нижний Новгород, 20 декабря, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Нижегородские власти в преддверии новогодних праздников объявили о новых ограничениях, которые будут действовать для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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Так, новогодние детские спектакли будут проводиться без антрактов, продолжительность ёлок не должна превышать 1,5 часа. При этом заполняемость залов при проведении концертов, спектаклей и представлений для несовершеннолетних в период с 20 декабря по 8 января не должна превышать 70% от общего числа зрительских мест.

Кафе и рестораны, которые не проверяют у посетителей медицинские сертификаты о вакцинации, с 31 декабря по 8 января в период с 22:00 до 6:00 мск смогут работать только навынос.

При этом ковид-сертификаты не будут проверять при посещении мебельных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, после период нерабочих дней в ноябре текущего года, в течение которых все нижегородские рестораны и кафе могли пускать посетителей только при предъявлении сертификата вакцинированного или переболевшего, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отдал на откуп общепиту решение о необходимости проверки ковид-сертификатов. То есть, кафе, столовые, бары и рестораны сами решали, проверять данные документы у гостей или нет.