Элиста, , 19:39 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 20 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 718 случаев смерти, причиной которых стали осложнения, вызванные коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртая волна коронавируса практически обошла стороной Калмыкию. Однако в преддверии новогодних праздников в республике введены дополнительные ковид-ограничения.

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