Донецк, , 19:39 — REGNUM Район села Байрак на северо-востоке Горловки в ДНР был обстрелян 20 декабря украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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В 15:35 мск украинские боевики, находящиеся в населённом пункте Новолуганское, открыли стрельбу из автоматического станкового гранатомёта по селу Байрак, выпустив 29 боеприпасов.

В СЦКК отмечают, что два дня подряд ВСУ не нарушали режим прекращения огня.

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