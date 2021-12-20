Москва, , 19:37 — REGNUM Депутаты Госдумы и члены экспертного совета при комитете по охране здоровья попросили Минздрав ускорить разработку типовой программы корпоративного здоровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Леонид Огуль

«Наш экспертный совет попросил Минздрав ускорить разработку типовой программы корпоративного здоровья, чтобы работодатели могли взять их за основу и внедрять на своих предприятиях», — сказал Огуль.

Важно предусмотреть в них не только медицинский, но и психологический аспект, подчеркнул парламентарий.

«В частности, учесть решение таких проблем как «выгорание» на рабочем месте», — указал он.

Основная цель государства — создать условия для предприятий разных форм собственности для внедрения комплексных программ здорового образа жизни, также необходимо разработать комплекс мер по мотивации работодателей по созданию условий для занятий физкультурой и спортом, рассуждает депутат.

«Речь идет как о прямых материальных стимулах (налоговые льготы, уменьшение страховых взносов и так далее), так и косвенных, например, оказание помощи по организации производственной гимнастики», — привел примеры Огуль.

«Будем совместно с Минэкономразвития, Минтрудом и Минздравом и другими заинтересованными структурами разрабатывать эти меры», — пообещал парламентарий.

В корпоративной культуре малых и средних предприятий здоровому образу жизни зачастую не уделяется должного внимания, отметили члены экспертного совета. По мнению экспертов, это связано как с низким уровнем информированности работодателей о корпоративных программах здорового образа жизни, так и с отсутствием экономических стимулов для их внедрения.

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