Элиста, 20 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 20 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в ковидных стационарах находятся 184 пациента с коронавирусом. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 712 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 839 жителей Калмыкии. Выздоровели 32 260 пациентов.