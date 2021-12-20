Ижевск, 20 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Удмуртии в отношении 44-летнего ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управлений СКР по республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

По данным следствия, 18 декабря мужчина обратился за медицинской помощью в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у его 12-летнего сына.

«После приема заведующим отделением подозреваемый устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом», — отмечают в управлении.

Мальчик по указанию отца нанес врачу три ранения в спину и живот, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Медик в настоящее время госпитализирован, ему оказывается необходимая медпомощь.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. В отношении 12-летнего подростка назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре Удмуртии сообщают, что по данному факту начата проверка. В ее ходе будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и поведению профилактической работы с подростком и его семьей. Кроме того, планируется оценить полноту мер, принятых медицинской организацией для оказания медицинской помощи подростку.