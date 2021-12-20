Барселона, Испания, , 19:34 — REGNUM Руководство «Барселоны» планирует устроить распродажу футболистов в зимнее трансферное окно. Клуб могут покинуть голкипер Нету, защитники Серджиньо Дест и Самуэль Умтити, а также нападающие Филиппе Коутиньо и Люк Де Йонг. Также клуб может продать своего лидера Френки де Йонга, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба. Об этом 20 декабря сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Фелипе Коутиньо (сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с 34-летним таранным форвардом «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсоном Кавани контракт на полтора сезона. Футболист присоединится к «сине-гранатовым» в январе.

Самым сложным для «Барселоны» будет избавиться от Люка Де Йонга, так как «Севилья», которой принадлежат права на форварда, не собирается отзывать нидерландца из аренды.