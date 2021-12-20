Ростов-на-Дону, , 19:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону после продолжительной болезни скончалась декан экономического факультета Южного федерального университета Елена Михалкина. Об этом сообщил ректор вуза Инна Шевченко.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

«Труднее всего принять то, что умерла молодая еще женщина, прекрасный человек, который был для многих из нас не только коллегой, но и другом. <…> Я всегда видела в ней своего партнера по достижению общих целей, человека, близкого мне по духу, амбициям и жизненным принципам. Меня восхищала стойкость ее характера. Елена Владимировна не хотела, чтобы люди знали, что в последние три года она боролась с тяжелой болезнью», — написала Шевченко на своей странице в Facebook.

Елена Михалкина продолжала активно работать, несмотря на неутешительный диагноз, который ей поставили врачи. Она преподавала, посещала курсы повышения квалификации, принимала участие в создании учебных пособий.