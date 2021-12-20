Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после продолжительной болезни скончалась декан экономического факультета Южного федерального университета Елена Михалкина. Об этом сообщил ректор вуза Инна Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«Труднее всего принять то, что умерла молодая еще женщина, прекрасный человек, который был для многих из нас не только коллегой, но и другом. <…> Я всегда видела в ней своего партнера по достижению общих целей, человека, близкого мне по духу, амбициям и жизненным принципам. Меня восхищала стойкость ее характера. Елена Владимировна не хотела, чтобы люди знали, что в последние три года она боролась с тяжелой болезнью», — написала Шевченко на своей странице в Facebook.

Елена Михалкина продолжала активно работать, несмотря на неутешительный диагноз, который ей поставили врачи. Она преподавала, посещала курсы повышения квалификации, принимала участие в создании учебных пособий.