Москва, , 19:28 — REGNUM Проект заявления о 30-й годовщине распада СССР внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Владимир Жириновский

Парламентарии обратили внимание на важность исторических уроков, вынесенных из событий 30-летней давности, которые привели к политическим, социальным и экономическим проблемам.

«Государственная дума считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве», — следует из документа.

В заявления дается оценка широко известных событий и фактов, в том числе связанных, по мнению инициаторов заявления, с «самовольными» действиями «глав трех союзных республик»: Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича и о «намеренном «развале СССР».

Последствием распада СССР, по мнению депутатов, стали: возникшие или получившие новый импульс межнациональные конфликты (нагорно-арабахский конфликт, грузино-абхазский конфликт и грузино-южноосетинский конфликт, конфликт в Приднестровье); разрушение единой финансово-промышленной системы страны, гиперинфляция; потеря территориальной целостности; политические, социальные и экономические проблемы, в «наследство» полученные 15 новыми государствами; рост коррупции и бандитизма; распространение безработицы вследствие перехода к новой экономической системе; преобразование в Российскую Федерацию; 8) снижение влияния России в мире; раздел Вооруженных сил и других силовых ведомств СССР.

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