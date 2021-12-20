Бухарест, 20 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Официальный Бухарест объявил об открытии двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов на границе с Венгрией. Об этом 20 декабря сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Groubani Венгрия и Румыния

Как утверждают в управлении пограничной полиции страны, эти меры связаны с необходимостью расширить территории для въезда в Румынию иностранцев после введения румынскими властями новых правил пересечения границы страны.

«Из-за карантина COVID-19 и требований заполнения ряда документов на многих действующих КПП образовались огромные очереди, — говорится в заявлении румынского правительства. — Так называемые «резервные» пункты позволят изменить ситуацию к лучшему».

Согласно официальной информации, к своей работе приступили КПП «Вэриашул Мик» и «Нэдлак-3», ранее использовавшиеся только по выходным дням.

Напомним, 17 декабря власти Румынии объявили о введении дополнительной проверки иностранных граждан, прибывающих в страну. Для въезда на румынскую территорию теперь требуется пакет медицинских документов, включая справки о вакцинации и выписки из истории болезни. Ежегодно в рождественские и новогодние праздники Румынию посещают до пяти миллионов туристов.