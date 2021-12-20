Ливерпуль, Великобритания, 20 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. 20 декабря 29-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах выиграл награду Fan’s Footballer of the Year, которая ежегодно присуждается лучшему игроку календарного года в Английской Премьер-лиги по версии болельщиков.

Fifa.com Мохамед Салах

В голосовании приняли участие более 140 тысяч болельщиков. Второе место занял опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, третьим стал Бруну Фернандеш, выступающий за «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в восемнадцати турах АПЛ 2021/22, в которых забил пятнадцать мячей и отдал девять результативных передач. На данный момент египтянин является одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата.